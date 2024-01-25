В правящей партии Грузии хотят, чтобы в следующем парламенте не было оппозиции

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" надеются на предстоящих парламентских выборах получить конституционное большинство, а также на отсутствие оппозиции в парламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает "Грузия Online".

"Я ожидаю, что оппозиция снова войдет в такой же абсурд, не пройдет в парламент, не возьмет мандаты, шансов на успех нет", – сказал Кобахидзе.

Он также предсказывает победу "Грузинской мечты" на парламентских выборах.

"Фактически нынешняя конфигурация такова, что мы можем получить конституционное большинство в парламенте. Проводилось исследование после того, как мы получили статус кандидата, и по последним данным у нас было 59%", – приводит слова Кобахидзе Sova.

Он также снова заговорил о возвращении основателя партии Бидзины Иванишвили в политику, заявив, что это "означает лишь дальнейшее усиление и укрепление "Грузинской мечты".

Парламентские выборы в Грузии ожидаются 26 октября 2024 года.

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