У Грузії назвали дату парламентських виборів

Центральна виборча комісія Грузії 10 січня оголосила, що чергові парламентські вибори в країні відбудуться в суботу 26 жовтня.

Це випливає з повідомлення відомства, пише "Європейська правда".

Грузинський ЦВК нагадав, що 12 партій, які мають представництво в парламенті за підсумками останніх виборів 2020 року, просто подають заяву до Центрвиборчкому не пізніше як за 57 днів до дня голосування.

Інші партії мають до 15 липня звернутися до ЦВК Грузії та отримати зразок бланків для збору підписів прихильників. І не пізніше 1 серпня вони мають подати не менш як 25 тисяч підписів на свою підтримку.

Центрвиборчком Грузії нагадує, що вибори 26 жовтня вперше відбудуться лише за пропорційною системою, без мажоритарних округів. Для партій встановлений 5%-вий прохідний бар’єр.

За даними останніх опитувань, до парламенту пройдуть керівна партія "Грузинська мрія" та колишня партія влади "Єдиний національний рух", яка створила об'єднання "Платформа перемоги" із партією "Стратегія Агмашенебелі".

На третьому місці йде партія "За Грузію" експрем'єра Георгія Гахарії, яка за деякими опитуваннями долає 5%-вий бар'єр.

Готуючись до виборів, "Грузинська мрія" нещодавно повернула в політику свого засновника, мільярдера Бідзіну Іванішвілі, якому також дала повноваження обирати кандидатуру прем'єра від політисили.

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