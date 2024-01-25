Словацькі депутати прискорять схвалення суперечливої реформи кримінального права

Парламент Словаччини прискорить дебати про плани уряду ліквідувати спеціальну прокуратуру по боротьбі з корупцією та пом'якшити покарання за фінансові злочини попри протести опозиції та критику з боку ЄС і США.

Депутати проголосували за прискорену процедуру у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Опозиційні партії тижнями відкладали голосування щодо прискорення реформи кримінального законодавства, намагаючись сповільнити зміни, ініційовані прем'єр-міністром Робертом Фіцо. На їхню думку, ці зміни забезпечать безкарність політикам і бізнесменам, які пов'язані з главою уряду.

Прискорена процедура розгляду законопроєктів скорочує час між дебатами і час перебування законопроєкту в комітетах для обговорення, що дозволяє провести голосування протягом декількох днів.

Президентка Зузана Чапутова заявила, що прискорення таких змін є безпрецедентним.

Європейська комісія та Сполучені Штати також виступили проти поспішних реформ, занепокоєні їхнім впливом на верховенство права.

Спеціальна прокуратура Словаччини, яка існує вже два десятиліття, перебуває під прицілом Фіцо відтоді, як він переміг на виборах у вересні і повернувся до влади.

Фіцо подав у відставку у 2018 році на тлі масових вуличних протестів після вбивства журналіста, який розслідував корупцію серед високопосадовців.

Після перемоги на виборах у 2020 році партій, які обіцяли боротьбу з корупцією, прокуратура відкрила декілька справ проти бізнес-лідерів, представників судової влади та поліції.

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова попередила, що Словаччина може опинитись під фінансовими санкціями в разі ухвалення реформ, що підважують верховенство права.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру, Європарламент закликав Єврокомісію ретельніше вивчити зміни у законодавстві Словаччини.