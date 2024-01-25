Словацкие депутаты ускорят принятие противоречивой реформы уголовного права

Парламент Словакии ускорит дебаты о планах правительства ликвидировать специальную прокуратуру по борьбе с коррупцией и смягчить наказание за финансовые преступления, несмотря на протесты оппозиции и критику со стороны ЕС и США.

Депутаты проголосовали за ускоренную процедуру в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Оппозиционные партии неделями откладывали голосование по ускорению реформы уголовного законодательства, пытаясь замедлить изменения, инициированные премьер-министром Робертом Фицо. По их мнению, эти изменения обеспечат безнаказанность политикам и бизнесменам, которые связаны с главой правительства.

Ускоренная процедура рассмотрения законопроектов сокращает время между дебатами и время пребывания законопроекта в комитетах для обсуждения, что позволяет провести голосование в течение нескольких дней.

Президент Зузана Чапутова заявила, что ускорение таких изменений является беспрецедентным.

Европейская комиссия и Соединенные Штаты также выступили против поспешных реформ, обеспокоенные их влиянием на верховенство права.

Специальная прокуратура Словакии, которая существует уже два десятилетия, находится под прицелом Фицо с тех пор, как он победил на выборах в сентябре и вернулся к власти.

Фицо подал в отставку в 2018 году на фоне массовых уличных протестов после убийства журналиста, который расследовал коррупцию среди чиновников.

После победы на выборах в 2020 году партий, которые обещали борьбу с коррупцией, прокуратура открыла несколько дел против бизнес-лидеров, представителей судебной власти и полиции.

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова предупредила, что Словакия может оказаться под финансовыми санкциями в случае принятия реформ, которые подрывают верховенство права.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру, Европарламент призвал Еврокомиссию тщательно изучить изменения в законодательстве Словакии.