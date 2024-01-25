В Молдове открылось посольство одной из стран ЕС

В Кишиневе 25 января состоялась официальная церемония открытия посольства Дании, которая заявила о соответствующих намерениях в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", церемонию транслировало Министерство иностранных дел Молдовы.

Для открытия посольства в Кишинев прибыл глава датского МИД Ларс Люкке Расмуссен. Вместе с молдовским коллегой Нику Попеску, на днях обїявившем об отставке, они объявили об открытии на совместной пресс-конференции.

"За последний год несколько стран открыли или заявили о намерении открыть свои посольства в Молдове. В частности, речь идет о Дании, а также Бельгии, Нидерландах, Испании и Греции. Новые дипломатические представительства позволят укрепить позиции Молдовы в семье европейских государств", – заявил Попеску.

Молдовский министр поблагодарил Данию за помощь в укреплении экономической, финансовой, энергетической устойчивости и вопросов безопасности в стране.

В свою очередь глава МИД Дании отметил прогресс Молдовы на пути европейской интеграции и выразил надежду, что открытие посольства позволит Копенгагену усилить поддержку европейской перспективы для Кишинева.

В Молдове сейчас работают около трех десятков посольств иностранных государств – большинство выполняют посольские функции в стране по совместительству в Румынии.

В прошлом году Министерство иностранных дел Молдовы предложило сократить штат персонала посольства в Москве с 18 до 13, а взамен усилить дипломатическое присутствие в Индии и ЕС.