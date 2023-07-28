Ще одна держава ЄС відкриє посольство в Молдові

Молдовський посол у Греції Андрей Попов повідомив про наміри грецької влади відкрити посольство Греції в Кишиневі.

Про це Попов написав у Facebook за підсумками зустрічі із заступником міністра закордонних справ Греції з питань економічного співробітництва Константіносом Фрагогіанісом, повідомляє "Європейська правда".

Молдовський посол обговорив із представником грецького МЗС питання, узгоджені на травневому засіданні спільного міжурядового комітету Молдови й Греції.

"Зокрема, я подякував йому за рішення грецької влади відкрити посольство в Кишиневі – крок, який, безумовно, сприятиме просуванню двостороннього партнерства", – зазначив Попов, додавши, що Молдова працюватиме над відновленням прямого авіасполучення між Кишиневом та Афінами.

У Молдові наразі працюють менше трьох десятків посольств іноземних держав – більшість, як і Греція, виконують посольські функції в країні за сумісництвом у Румунії.

Раніше стало відомо, що про наміри відкрити посольство в Кишиневі заявила Бельгія.