В німецьких "Зелених" підтримали ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow
Речниця з питань оборонної політики парламентської фракції "Зелених" у німецькому Бундестазі Сара Нанні підтримала можливість обміну ракетами для передачі Україні Storm Shadow.
Заяву Нанні наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".
Представниця "Зелених" вважає, що обмін крилатими ракетами з Великою Британією є життєздатним варіантом для України.
"Таке рішення краще, ніж подальші дискусії", – сказала Нанні.
Вона підкреслила, що Україна потребує поставок якнайшвидше, щоб мати можливість продовжувати оборонятись від російської агресії.
"Все, що може допомогти, має бути зроблено", – додала Нанні.
Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.
Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.
Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.
Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.