В німецьких "Зелених" підтримали ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow

Речниця з питань оборонної політики парламентської фракції "Зелених" у німецькому Бундестазі Сара Нанні підтримала можливість обміну ракетами для передачі Україні Storm Shadow.

Заяву Нанні наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

Представниця "Зелених" вважає, що обмін крилатими ракетами з Великою Британією є життєздатним варіантом для України.

"Таке рішення краще, ніж подальші дискусії", – сказала Нанні.

Вона підкреслила, що Україна потребує поставок якнайшвидше, щоб мати можливість продовжувати оборонятись від російської агресії.

"Все, що може допомогти, має бути зроблено", – додала Нанні.

Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.

Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.

Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.