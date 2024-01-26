Унемецких "Зеленых" поддержали идею обмена ракет Taurus на Storm Shadow

Пресс-секретарь по вопросам оборонной политики парламентской фракции "Зеленых" в немецком Бундестаге Сара Нанни поддержала возможность обмена ракетами для передачи Украине Storm Shadow.

Заявление Нанни приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

Представительница "Зеленых" считает, что обмен крылатыми ракетами с Великобританией является жизнеспособным вариантом для Украины.

"Такое решение лучше, чем дальнейшие дискуссии", – сказала Нанни.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в поставках как можно быстрее, чтобы иметь возможность продолжать обороняться от российской агрессии.

"Все, что может помочь, должно быть сделано", – добавила Нанни.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила, что Великобритания предложила поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

Согласно идее, Великобритания или Франция могли бы получить Taurus со складов Вооруженных сил Германии. Зато Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет в Украину, если состоится обмен ракетами с союзниками по НАТО.

В то же время глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами.