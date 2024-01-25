Глава Міноборони Німеччини не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами для передачі Києву Storm Shadow.

Про це Пісторіус розповів в інтерв’ю Bild, пише "Європейська правда".

У відповідь на повідомлення ЗМІ про відповідну пропозицію від британського уряду Пісторіус сказав: "Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо про це і ведуться переговори, то не в моєму офісі".

За його словами, якщо такі переговори будуть з канцелярією, то вони мають визначити, чи є ця ідея життєздатною, чи ні.

Пісторіус наголосив, що німецький уряд не виключає можливість поставок Taurus Україні, але наразі новин з цього приводу немає.

Міністр сказав, що частина деталей стосовно його позиції щодо постачання Taurus є таємницею та не обговорюється публічно, "оскільки йдеться також про інтереси безпеки Федеративної Республіки Німеччина і НАТО".

Пісторіус також відкинув ідею про те, що нібито погрози з боку Владіміра Путіна стали причиною непостачання ракет Taurus Україні.

"Я нічого не знаю про погрози з боку Путіна. Якщо чесно, вони б мене теж не особливо налякали, тому що він постійно погрожує", – сказав глава Міноборони Німеччини.

Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.

Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.