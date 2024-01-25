Spiegel: Німеччина відкрита до ідеї обміну Taurus, аби Україна отримала більше крилатих ракет

Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну шляхом обміну ракетами з союзниками по НАТО.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За повідомленням інформаційної агенції DPA, на обговоренні перебувають плани постачання крилатих ракет Taurus зі складів Збройних сил Німеччини партнерам по НАТО, таким як Велика Британія чи Франція. Натомість ці країни, отримавши Taurus, могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Посилаючись на дипломатів і представників уряду, німецька газета Handelsblatt повідомила, що Велика Британія вже запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.

У канцелярії в Берліні у середу не захотіли коментувати це повідомлення. Однак, за даними Spiegel, уряд Олафа Шольца не відкидає такої ідеї.

"Німецький уряд відкритий до такого кільцевого обміну. Кажуть, що він веде переговори з Лондоном", – повідомило видання з посиланням на власні джерела.

Україна офіційно звернулася до німецького уряду з проханням надати крилаті ракети Taurus ще у травні минулого року. Ця зброя здатна з високою точністю вражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

На початку жовтня канцлер Олаф Шольц вирішив поки не постачати Україні жодної з цих крилатих ракет. Причиною цього стало побоювання ударів по території РФ і подальшої ескалації війни.

Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.

У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.