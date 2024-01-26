Ле Пен відмежувалась від ультраправих колег із Німеччини через їхні антимігрантські плани

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів співпрацю з німецькою "Альтернативою для Німеччини" через участь окремих членів партії в обговоренні депортації німецьких громадян з міграційним минулим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Голова фракції "Національного об’єднання" у парламенті Франції заявила, що "абсолютно не згодна з пропозицією, яка, ймовірно, обговорювалась або ухвалювалась" у межах зустрічі "АдН" у Потсдамі, присвяченій міграції.

"Нам доведеться обговорити такі важливі розбіжності й подивитися, чи матимуть вони… наслідки для нашої здатності працювати разом в одній групі (у Європарламенті. – Ред.)", – сказала Ле Пен журналістам напередодні, 25 січня.

Вона окремо підкреслила, що її партія ніколи не виступала за позбавлення французького громадянства людей, які його отримали, тож у цьому сенсі між "Національним об'єднанням" і "АдН" існує "сильна опозиція".

Водночас представник "Альтернативи для Німеччини" Максиміліан Кра у коментарі Euractiv заявив, що заяви Ле Пен "ґрунтуються на непорозумінні" щодо офіційної політики партії, "яке ми будемо раді спробувати пояснити".

"Національне об’єднання" та "АдН" у Європарламенті входять до складу групи "Ідентичність і демократія", де є другою й третьою за чисельністю фракцією. Розкол між ними може погіршити позицію групи напередодні виборів до Європарламенту у червні.

У Німеччині в останні тижні триває хвиля демонстрацій проти ідей крайніх правих партій, зокрема "Альтернативи для Німеччини". Поштовхом стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих, де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.