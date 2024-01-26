Ле Пен отмежевалась от ультраправых коллег из Германии из-за их антимигрантских планов

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен поставила под сомнение сотрудничество с немецкой "Альтернативой для Германии" ("АдГ") из-за участия отдельных членов партии в обсуждении депортации немецких граждан с миграционным прошлым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Председатель фракции "Национального объединения" в парламенте Франции заявила, что "абсолютно не согласна с предложением, которое, вероятно, обсуждалось или принималось" в рамках встречи "АдГ" в Потсдаме, посвященной миграции.

"Нам придется обсудить такие важные разногласия и посмотреть, будут ли они... последствия для нашей способности работать вместе в одной группе (в Европарламенте. – Ред.)", – сказала Ле Пен журналистам накануне, 25 января.

Она отдельно подчеркнула, что ее партия никогда не выступала за лишение французского гражданства людей, которые его получили, поэтому в этом смысле между "Национальным обьединением" и "АдГ" существует "сильная оппозиция".

В то же время представитель "Альтернативы для Германии" Максимилиан Кра в комментарии Euractiv заявил, что заявления Ле Пен "основываются на непонимании" относительно официальной политики партии, "которое мы будем рады попытаться объяснить".

"Национальное объединение" и "АдГ" в Европарламенте входят в состав группы "Идентичность и демократия", где являются второй и третьей по численности фракцией. Раскол между ними может ухудшить позицию группы накануне выборов в Европарламент в июне.

В Германии в последние недели продолжается волна демонстраций против идей крайне правых партий, в частности "Альтернативы для Германии". Толчком стало обнародование информации о встрече крайне правых, где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.