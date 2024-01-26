Reuters: Канада відновить військовий експорт до Туреччини після схвалення членства Швеції в НАТО

Канада і Туреччина досягли угоди про відновлення канадського експорту деталей для безпілотників в обмін на більшу прозорість щодо їх використання, і угода набуде чинності після того, як Анкара завершить ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомили агентству Reuters два джерела, пише "Європейська правда".

Після 20 місяців затримки Туреччина цього тижня швидко схвалила членство Швеції у НАТО – протокол про вступ країни схвалив парламент та підписав президент.

Очікується, що Туреччина надішле остаточні документи до Вашингтона вже в п'ятницю, що розчистить шлях для негайного скасування Канадою експортного контролю, який вона запровадила у 2020 році, повідомили два джерела на умовах анонімності.

Домовленість була досягнута на початку січня після місяців переговорів. Сторони погодили, що угода набуде чинності після завершення ратифікації Туреччиною заявки Швеції.

Речниця МЗС Канади Шарлотта Маклеод заявила агентству, що, хоча експортний контроль наразі залишається чинним, Оттава прагне вирішити питання з Туреччиною, зважаючи на її статус союзника НАТО.

"Канада і Туреччина продовжують відверто обмінюватися думками щодо наших двосторонніх, економічних і торговельних відносин", – сказала вона.

Канада призупинила продаж технологій безпілотників Туреччині після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, встановлене на турецьких безпілотниках, використовувалося Азербайджаном під час бойових дій в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, лідери США заявили, що ратифікація Туреччиною членства Швеції в НАТО відкриває шлях до довгоочікуваної купівлі Анкарою американських винищувачів F-16.