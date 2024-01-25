США погодяться продати Туреччині F-16 після остаточного схвалення заявки Швеції в НАТО – посол

У США розраховують, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган протягом декількох днів остаточно схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Вашингтоном продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив посол США в Туреччині Джефф Флейк, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, як тільки Вашингтон отримає офіційний документ про ратифікацію, Державний департамент США негайно направить до Конгресу запит на продаж винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів.

На запитання, чи очікує він, що це станеться протягом декількох днів, американський дипломат відповів: "Так, я очікую".

"Я не бачу жодних причин, чому, після того, як парламент ухвалив це рішення, Туреччина буде чекати", – сказав Флейк.

Reuters раніше повідомляло, що президент США Джо Байден напередодні направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, в якому поінформував їх про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Нагадаємо, Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Ердоган періодично вимагав, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.

Донедавна Туреччина та Угорщина залилися єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.