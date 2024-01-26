Reuters: Канада возобновит военный экспорт в Турцию после одобрения членства Швеции в НАТО

Канада и Турция достигли соглашения о возобновлении канадского экспорта деталей для беспилотников в обмен на большую прозрачность в отношении их использования, и соглашение вступит в силу после того, как Анкара завершит ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщили агентству Reuters два источника, пишет "Европейская правда".

После 20 месяцев задержки Турция на этой неделе быстро одобрила членство Швеции в НАТО – протокол о вступлении страны одобрил парламент и подписал президент.

Ожидается, что Турция направит окончательные документы в Вашингтон уже в пятницу, что расчистит путь для немедленной отмены Канадой экспортного контроля, который она ввела в 2020 году, сообщили два источника на условиях анонимности.

Договоренность была достигнута в начале января после месяцев переговоров. Стороны согласовали, что соглашение вступит в силу после завершения ратификации Турцией заявки Швеции.

Пресс-секретарь МИД Канады Шарлотта Маклеод заявила агентству, что, хотя экспортный контроль пока остается в силе, Оттава стремится решить вопрос с Турцией, учитывая ее статус союзника НАТО.

"Канада и Турция продолжают откровенно обмениваться мнениями относительно наших двусторонних, экономических и торговых отношений", – сказала она.

Канада приостановила продажу технологий беспилотников Турции после того, как пришла к выводу, что ее оптическое оборудование, установленное на турецких беспилотниках, использовалось Азербайджаном во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, лидеры США заявили, что ратификация Турцией членства Швеции в НАТО открывает путь к долгожданной покупке Анкарой американских истребителей F-16.