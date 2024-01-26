США уничтожили еще одну противокорабельную ракету хуситов

Американский ракетный эсминец USS Carney 26 января уничтожил противокорабельную ракету, которую йеменские повстанцы-хуситы запустили по судну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило Центральное командование Вооруженных сил США.

По словам американских военных, инцидент произошел около 12:30 по Киеву.

"Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из подконтрольных хуситам районов Йемена в сторону эсминца класса "Арли-Берк" USS Carney в Аденском заливе", – говорится в сообщении.

Утверждается, что ракета успешно сбили, пострадавших или повреждений в результате не было.

Напряженность в Красном море усилилась после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.