Україна та Франція перейшли до обговорення проєкту угоди про "гарантії безпеки"

Українська переговорна група 26 січня провела черговий раунд переговорів із Францією про безпекові зобов’язання в межах декларації "Групи семи", перейшовши до опрацювання проєкту двосторонньої угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", напередодні повідомив Офіс президента.

Українську групу на переговорах із Францією про "гарантії безпеки" очолював заступник голови ОП Ігор Жовква.

"Під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа. Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час", – йдеться в повідомленні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

Крім того, про близькість до погодження двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання говорив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.