Украина и Франция перешли к обсуждению проекта соглашения о "гарантиях безопасности"

Украинская переговорная группа 26 января провела очередной раунд переговоров с Францией о обязательствах по безопасности в рамках декларации "Группы семи", перейдя к проработке проекта двустороннего соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", накануне сообщил Офис президента.

Украинскую группу на переговорах с Францией о "гарантиях безопасности" возглавлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

"В ходе переговоров стороны перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обменялись позициями по ключевым элементам документа. Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время", – говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале по завершению соглашения о "гарантиях безопасности".

Кроме того, о близости к согласованию двустороннего соглашения о обязательствах по безопасности говорил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и присоединившимися к рамочной декларации G7 партнерами еще на этапе переговоров. В середине января было подписано первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Британии Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.