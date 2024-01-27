Голова МЗС Литви каже про оптимізм стосовно фонду ЄС для підтримки України зброєю

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що "більш оптимістично" ставиться до майбутнього Європейського фонду миру, який використовувався для компенсації поставок військової допомоги Україні членами ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ландсбергіс сказав 27 січня на спільній пресконференції з головою українського МЗС Дмитром Кулебою в Києві.

Говорячи про кроки, які Литва може вжити для подальшої підтримки України у протистоянні повномасштабній російській агресії, Ландсбергіс згадав Європейський фонд миру.

"І, на жаль, (це. – Ред.) справді єдиний європейський інструмент, який використовувався на допомогу Україні в цій війні", – додав він.

"Ми не змогли досягти певних домовленостей чи координації з цього аспекту, але зараз я більш оптимістично дивлюсь на майбутні кроки (стосовно ЄФМ. – Ред.). Деякі країни-члени вже дивляться на це, вже розуміють, що це має відбутись", – наголосив голова МЗС Литви.

З минулого року в Євросоюзі тривають дискусії про реформу Європейського фонду миру й створення в його межах спецфонду виключно для потреб України. Такий фонд був би розрахований на чотири роки й мав загальну суму 20 мільярдів євро.

Проти цього плану активно виступала Угорщина, але, за повідомленнями ЗМІ, вона зняла своє заперечення.

Угорщина також місяцями блокує виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який мав піти на компенсацію постачання зброї Україні.