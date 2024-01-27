Глава МИД Литвы говорит об оптимизме по отношению к фонду ЕС для поддержки Украины оружием

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что "более оптимистично" относится к будущему Европейскому фонду мира, который использовался для компенсации поставок военной помощи Украине членами ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ландсбергис сказал 27 января на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

Говоря о шагах, которые Литва может принять для дальнейшей поддержки Украины в противостоянии полномасштабной российской агрессии, Ландсбергис вспомнил Европейский фонд мира.

"И, к сожалению, (это – Ред.) действительно единственный европейский инструмент, который использовался на помощь Украине в этой войне", – добавил он.

"Мы не смогли достичь определенных договоренностей или координации по этому аспекту, но сейчас я более оптимистично смотрю на будущие шаги (относительно ЕФМ. – Ред.). Некоторые страны-члены уже смотрят на это, уже понимают, что это должно произойти", – подчеркнул глава МИД Литвы.

С прошлого года в Евросоюзе продолжаются дискуссии о реформе Европейского фонда мира и создании в его рамках спецфонда исключительно для нужд Украины. Такой фонд был бы рассчитан на четыре года и имел общую сумму 20 миллиардов евро.

Против этого плана активно выступала Венгрия, но по сообщениям СМИ, она сняла свое возражение.

Венгрия также месяцами блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который должен был пойти на компенсацию поставок оружия Украине.