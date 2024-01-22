Боррель розповів про дискусії щодо фонду підтримки України зброєю, анонсував візит
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі голів міністерств закордонних справ 22 січня в Брюсселі анонсував візит до Києва на початку лютого.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На пресконференції після Ради ЄС із закордонних справ Боррель сказав, що питання підтримки України однією з провідних тем дискусій міністрів.
"Міністри погодились, що зараз – не час послаблювати нашу підтримку України. Навпаки, це час, щоб робити більше й швидше: з фінансовими ресурсами, з військовим обладнанням, підготовкою солдатів і всім, чого Україна потребує для захисту", – наголосив він.
Топ-дипломат ЄС у цьому контексті сказав, що Євросоюз продовжить роботу над "передбачуваною підтримкою" Києва, й анонсував, що вирушить до України "в перший-другий тиждень лютого".
"Сподіваюсь, ми досягнемо угоди про поповнення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, аби створити Фонд підтримки України (Ukraine Assistance Fund)", – додав Боррель.
Він підтвердив, що в ЄС підготували документ, на основі якого ведеться обговорення майбутнього фонду підтримки України зброєю, і учасники зустрічі 22 січня "погодились, що це – хороша основа для перегляду роботи Європейського фонду миру".
Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, який би поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.
Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації країнам за спільну закупівлю військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для надання Україні.
За підсумками зустрічі голів міністерств закордонних справ ЄС також заявив, що між країнами-членами існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.