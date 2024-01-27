Кулеба: Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що мета України повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, є досяжною за однієї умови.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав 27 січня на спільній пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", – підкреслив міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".

"Саме заради цього ми працюємо, і саме тому є важливим Європейський оборонний фонд, тому що він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", – підсумував Кулеба.

Напередодні голова МЗС також заявив, що немає загроз зриву програми щодо передачі Данією винищувачів F-16 Києву.

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.