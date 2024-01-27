Кулеба в Києві обговорив з головою МЗС Литви спільне виробництво дронів

Міністри закордонних справ України та Литви Дмитро Кулеба та Габріелюс Ландсбергіс під час візиту останнього до Києва 27 січня обговорили насамперед спільне оборонне виробництво.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба оголосив на спільній пресконференції з Ландсбергісом.

За словами голови українського МЗС, "велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб Збройних Сил України".

"У Литви є технології, в нас є можливості масштабувати виробництво, і це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", – додав він.

Серед інших тем переговорів очільників зовнішньополітичних відомств двох держав були рух України в ЄС і НАТО, схвалення додаткової допомоги у США, а також санкції проти Росії й питання заморожених російських активів.

Кулеба зазначив, що "змістовні домовленості" з литовським колегою відбулись у розвиток нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Литви.

Тоді, як повідомлялось, акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП), раніше відоме як "Укроборонпром" домовилось про партнерство з чотирма литовськими компаніями, які займаються військовими інноваціями та виробництвом.

Напередодні Кулеба обговорив перспективи спільного виробництва дронів із міністром закордонних справ Данії Ларсом Люкке Расмуссеном.