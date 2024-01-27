Кулеба: Украина способна вернуть контроль над небом в 2024 году

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что цель Украины вернуть контроль над воздушным пространством, в том числе за счет истребителей F-16, достижима при одном условии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал 27 января на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве.

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом состоит важность нашего сотрудничества с Литвой, – если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", – подчеркнул министр. .

Он добавил, что соответствующие решения уже воплощаются в жизнь, но "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".

"Именно ради этого мы работаем, и именно поэтому важен Европейский оборонный фонд, потому что он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины", – подытожил Кулеба.

Накануне глава МИД также заявил, что нет угроз срыва программы передачи Данией истребителей F-16 Киеву.

В Пентагоне рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.