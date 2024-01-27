РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати Росії обладнання для оборонки

Російське видання The Insider стверджує, що знайшло в Брюсселі агента російської розвідки (ГРУ) Віктора Лабіна, який разом із сім’єю забезпечує російський оборонний комплекс координатно-вимірювальними машинами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Віктора Лабіна The Insider називає агентом ГРУ, позаяк той раніше жив у гуртожитку академії російської військової розвідки в РФ, після чого жив у корпусі, де частину квартир орендували військовослужбовці.

Віктор Лабін

Віктор Лабін разом із синами Романом і Русланом у Бельгії володіють компанією Groupe d'Investissement Financier. Через неї, стверджує The Insider, здійснюється постачання дефіцитної техніки для російського ВПК – а точніше, до московської ТОВ "Сонатек", якою володіє Руслан Лабін.

Офіс Groupe d'Investissement Financier у Бельгії

ТОВ "Сонатек" щонайменше у 2022 році було підрядником вісімнадцяти оборонних компаній Росії. Компанія завозить вимірювальні прилади з різних країн, зокрема Італії (Tomelleri Engineering), Німеччини (Messtechnik) та Британії (Aberlink), які в РФ замістити важко.

Журналісти також вказують, що офіс брюссельської фірми Лабіних – Groupe d'Investissement Financier. – розташований за 15 хвилин їзди від штаб-кватири Європейської комісії.

Віктор Лабін заявив The Insider, що "після санкцій" і початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році більше поставок фірмі свого сина до Москви не здійснює.

Руслан Лабін, власник "Сонатек", не заперечив, що його фірма була підрядником 18 оборонних компаній і, може, постачає зараз. Роман Лабін, який також влаштовує в Європі акції на підтримку Росії та її союзників, спілкуватись із журналістами відмовився.

Журналісти й раніше виявляли в Європі пов'язаних із російською розвідкою чи оборонкою людей. Так, минулого літа стало відомо, що зять керівника головної російської ракетобудівної компанії Бориса Обносова разом із його донькою живе в Празі.

Пізніше влада Чехії арештувала активи сім'ї Обносових.