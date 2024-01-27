Укр Рус Eng

РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати Росії обладнання для оборонки

фото
Субота, 27 січня 2024, 19:29

Російське видання The Insider стверджує, що знайшло в Брюсселі агента російської розвідки (ГРУ) Віктора Лабіна, який разом із сім’єю забезпечує російський оборонний комплекс координатно-вимірювальними машинами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Віктора Лабіна The Insider називає агентом ГРУ, позаяк той раніше жив у гуртожитку академії російської військової розвідки в РФ, після чого жив у корпусі, де частину квартир орендували військовослужбовці.

Віктор Лабін
Віктор Лабін

Віктор Лабін разом із синами Романом і Русланом у Бельгії володіють компанією Groupe d'Investissement Financier. Через неї, стверджує The Insider, здійснюється постачання дефіцитної техніки для російського ВПК – а точніше, до московської ТОВ "Сонатек", якою володіє Руслан Лабін.

Офіс Groupe d'Investissement Financier у Бельгії
Офіс Groupe d'Investissement Financier у Бельгії

ТОВ "Сонатек" щонайменше у 2022 році було підрядником вісімнадцяти оборонних компаній Росії. Компанія завозить вимірювальні прилади з різних країн, зокрема Італії (Tomelleri Engineering), Німеччини (Messtechnik) та Британії (Aberlink), які в РФ замістити важко.

Журналісти також вказують, що офіс брюссельської фірми Лабіних – Groupe d'Investissement Financier. – розташований за 15 хвилин їзди від штаб-кватири Європейської комісії.

Віктор Лабін заявив The Insider, що "після санкцій" і початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році більше поставок фірмі свого сина до Москви не здійснює.

Канада й чотири країни ЄС викрили мережу, що незаконно ввозила військові товари в Росію

Руслан Лабін, власник "Сонатек", не заперечив, що його фірма була підрядником 18 оборонних компаній і, може, постачає зараз. Роман Лабін, який також влаштовує в Європі акції на підтримку Росії та її союзників, спілкуватись із журналістами відмовився.

Журналісти й раніше виявляли в Європі пов'язаних із російською розвідкою чи оборонкою людей. Так, минулого літа стало відомо, що зять керівника головної російської ракетобудівної компанії Бориса Обносова разом із його донькою живе в Празі.

Пізніше влада Чехії арештувала активи сім'ї Обносових.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія санкції