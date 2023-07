Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ

Родичі Бориса Обносова – генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України, – продовжують жити в Чехії та володіють нерухомістю на десятки мільйонів крон.

Про це повідомила команда "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Алексєя Навального, на що звернуло увагу чеське видання Novinky, пише "Європейська правда".

За даними російських розслідувачів, у Празі живе зять Обносова – Ростислав Зоріков, який є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє нерухомістю на території міста вартістю понад 100 мільйонів крон.

Підтвердженням перебування Зорікова в Празі стало відео, яке опублікував у Twitter російський антивоєнний рух "Весна". На ньому зять Обносова нібито нападає на активіста, який його фільмував, але коли саме це сталось, не уточнюється.

This is the definition of impunity. I have spent hours talking to the Czech Ministry of Foreign Affairs and the Czech police regarding this case. We have brought bulletproof evidence of this person's involvement in Russian state missiles making business. We have found their… pic.twitter.com/vTxzv9i8rw