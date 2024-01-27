РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять России оборудование для оборонки

Российское издание The Insider утверждает, что нашло в Брюсселе агента российской разведки (ГРУ) Виктора Лабина, который вместе с семьей снабжает российский оборонный комплекс координатно-измерительными машинами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Виктора Лабина The Insider называет агентом ГРУ, так как ранее жил в общежитии академии российской военной разведки в РФ, после чего жил в корпусе, где часть квартир арендовали военнослужащие.

Виктор Лабин

Виктор Лабин вместе с сыновьями Романом и Русланом в Бельгии владеют компанией Groupe d'Investissement Financier. Через нее, утверждает The Insider, осуществляется поставка дефицитной техники для российского ВПК – а точнее, в московское ООО "Сонатек", которым владеет Руслан Лабин.

Офис Groupe d'Investissement Financier в Бельгии

ООО "Сонатек" по меньшей мере в 2022 году являлось подрядчиком восемнадцати оборонных компаний России. Компания завозит измерительные приборы из разных стран, в том числе Италии (Tomelleri Engineering), Германии (Messtechnik) и Британии (Aberlink), которые в РФ заместить тяжело.

Журналисты также указывают, что офис брюссельской фирмы Лабиных – Groupe d'Investissement Financier. – расположен в 15 минутах езды от штаб-квартиры Европейской комиссии.

Виктор Лабин заявил The Insider, что "после санкций" и начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году больше поставок фирме своего сына в Москву не осуществляет.

Руслан Лабин, владелец "Сонатек", не возразил, что его фирма была подрядчиком 18 оборонных компаний и, может, поставляет сейчас. Роман Лабин, также устраивающий в Европе акции в поддержку России и ее союзников, общаться с журналистами отказался.

Журналисты и раньше выявляли в Европе связанных с российской разведкой или оборонкой людей. Да, прошлым летом стало известно, что зять руководителя главной российской ракетостроительной компании Бориса Обносова вместе с его дочерью живет в Праге.

Позже власти Чехии арестовали активы семьи Обносовых.