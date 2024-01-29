Прем’єр Грузії підтвердив свою відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що подає у відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

"Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра", – сказав Гарібашвілі на спеціальному брифінгу, таким чином підтвердивши інформацію, яку раніше поширили грузинські ЗМІ.

ЗМІ відзначали, що на посаду глави уряду буде представлено кандидатуру глави правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе. Гарібашвілі, зі свого боку, стане головою "Мрії".

"Не приховую від вас, що в політраді обговорювали можливість, щоб я залишався на посаді до літа, до початку виборчої кампанії, але я вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду і сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", – сказав Гарібашвілі.

Політик вказав на "внутрішню демократію", що діє в керівній партії, "найбільш очевидним проявом якої є ротаційний принцип".

Після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 2012 року Іраклій Гарібашвілі обіймав посаду глави МВС. Після відставки Бідзіни Іванішвілі з посади прем'єр-міністра він очолював уряд у 2013-2015 роках, у лютому 2021 року знову очолив уряд.

Іраклій Кобахідзе був спікером парламенту Грузії. Він залишив посаду 2019 року після "ночі Гаврилова" – на тлі масових протестів у Тбілісі. У січні 2021 року його призначили головою керівної партії.

Як відомо, 26 жовтня цього року в Грузії очікуються парламентські вибори.

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