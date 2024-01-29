Премьер Грузии подтвердил свою отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что подает в отставку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

"Сегодня я покидаю пост премьер-министра", – сказал Гарибашвили на специальном брифинге, таким образом подтвердив информацию, которую ранее распространили грузинские СМИ.

СМИ отмечали, что на должность главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет главой "Мечты".

"Не скрываю от вас, что в политсовете обсуждали возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", – сказал Гарибашвили.

Политик указал на "внутреннюю демократию", действующую в правящей партии, "наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип".

После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года Ираклий Гарибашвили занимал должность главы МВД. После отставки Бидзины Иванишвили с поста премьер-министра он возглавлял правительство в 2013-2015 годах, в феврале 2021 года снова возглавил правительство.

Ираклий Кобахидзе был спикером парламента Грузии. Он покинул пост в 2019 году после "ночи Гаврилова" – на фоне массовых протестов в Тбилиси. В январе 2021 года его назначили председателем правящей партии.

Как известно, 26 октября этого года в Грузии ожидаются парламентские выборы.

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