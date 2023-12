Сербські протестувальники потролили владу прапорами "Євромайдан Сербія"

Опозиційні сербські протестувальники почали приносити на акції прапори "Євромайдан Сербія" – схоже, як жартівливу відповідь владі на закиди про "спробу перевороту, ініційовану Заходом".

Як повідомляє "Європейська правда", щонайменш кілька таких прапорів зафіксували на протестах 29 грудня у Белграді.

Зокрема, прапори фігурують на стоп-кадрах відео з місця подій, опублікованих сербським виданням "Политика".

Кадри з прапором публікували також користувачі Twitter (X).

Не оминули їх увагою і російські пропагандистські ЗМІ – відео з протесту опублікував балканський Телеграм-канал RT.

The Kremlin says the West is preparing Maidan in Serbia.



The Serbian government thanked 🇷🇺 intelligence for this info.



Now, the Serbs are mocking with the EU and “Euromaidan” flags. :)



Russian propaganda is so angry.



Humor is the best weapon against dictators. 👏 pic.twitter.com/5eHRYFGtEn