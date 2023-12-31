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Сербські протестувальники потролили владу прапорами "Євромайдан Сербія"

Неділя, 31 грудня 2023, 12:57

Опозиційні сербські протестувальники почали приносити на акції прапори "Євромайдан Сербія" – схоже, як жартівливу відповідь владі на закиди про "спробу перевороту, ініційовану Заходом".

Як повідомляє "Європейська правда", щонайменш кілька таких прапорів зафіксували на протестах 29 грудня у Белграді. 

Зокрема, прапори фігурують на стоп-кадрах відео з місця подій, опублікованих сербським виданням "Политика".

 
 

Кадри з прапором публікували також користувачі Twitter (X).

Не оминули їх увагою і російські пропагандистські ЗМІ – відео з протесту опублікував балканський Телеграм-канал RT.

Як відомо, у Белграді тривають протести прозахідної опозиції проти фальсифікації результатів виборів.

Сербська та російська влада трактують протести у Белграді як спробу західних країн "організувати Майдан". Детальніше про це – у статті "Заколот за сценарієм РФ"

Посольство України обурилось викривленим трактуванням Майдану лідерами Сербії.

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