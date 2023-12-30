У Белграді пройшов багатотисячний протест проти фальсифікації виборів

Тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Сербії в суботу, скандуючи "Злодії!" і звинувачуючи популістську владу президента Александара Вучича в організації фальсифікацій під час нещодавніх загальних виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телекомпанія N1.

Суботня акція протесту ініціативи ProGlas через порушення волевиявлення виборців на грудневих виборах вже завершилася.

фото N1

Кілька тисяч людей пройшли від фонтану Теразія до Конституційного суду, символічно показуючи по дорозі "червоні картки" установам. Перед початком акції до натовпу звернулися деякі ініціатори ProGlas та політики, а віцеголову Партії свободи і справедливості Марініку Тепіч, яка коротко виступила перед присутніми, вітали з ентузіазмом.

Раніше ініціатори ProGlas закликали всіх "одноголосно, спокійно і рішуче сказати, що вони не згодні з переписуванням виборчого волевиявлення, що вони не згодні з безглуздям демократії і верховенства права, і що вони не згодні з народженням голої автократії в Сербії".

Ця ініціатива нагадала в заяві, що "через зраду виборчого волевиявлення громадян" вона вимагає, щоб нові парламентські та місцеві вибори в Сербії були проведені протягом шести місяців, після процесу фундаментальної зміни виборчих умов.

Поки невідомо чи продовжить опозиція свої протести.

Варто зазначити, що у Сербії в суботу проходять перевибори на близько 30 виборчих дільницях, з яких три – у столиці Белграді.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда, а виборчком відмовився проводити перевибори. У столиці спалахнули протести.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом"