У Сербії проводять перевибори на 30 виборчих дільницях

У Сербії в суботу проходять перевибори на близько 30 виборчих дільницях, з яких три – у столиці Белграді.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Повторне голосування організували на дільницях, де не було можливо визначити результати голосування 17 грудня і тих, де результати анулювали через виявлені проблеми. На даних дільницях мають право голосу близько 19500 виборців.

Проголосувати можливо з 7 ранку до 20:00.

Перед цим у п’ятницю Республіканська виборча комісія (RIK) відкинула вимогу блоку "Сербія проти насильства" скасувати результати виборів загалом через виявлені проблеми. Очільник RIK Владімір Дмітрієвич пояснив це тим, що документ подала невідповідна особа.

У ніч на 30 грудня представники студентської спільноти влаштували акцію на вулицях Белграда, встановивши намети. Вони заявили, що планують протестувати протягом 24 годин. Студенти вимагаютть відкрити виборчі списки. Встановлювати намети на перехрестях вулиць почали ще вдень.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда, а виборчком відмовився проводити перевибори. У столиці спалахнули протести.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом"