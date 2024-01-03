После довыборов на нескольких избирательных участках в Сербии практически не изменились результаты парламентских выборов, где большинство – у связанной с президентом Александаром Вучичем Сербской прогрессивной партии.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные в среду на сайте Республиканской избирательной комиссии Сербии, сообщает "Европейская правда".

Сербская прогрессивная партия в итоге получила 46,75% голосов. На втором месте – крупнейшая оппозиционная коалиция "Сербия против насилия", которая имеет 23,66%.

Младший партнер СПП по коалиции, Социалистическая партия Сербии, получила 6,55%.

Также в парламент проходят два блока правой оппозиции: коалиция NADA во главе с Новой демократической партией Сербии (ДПС) получила 5%, а популистский список "Мы – голос народа" во главе с Бранимиром Несторовичем, известным сторонником теорий заговора, – 4,69%.

Перевыборы на почти трех десятках избирательных участков состоялись 30 декабря. Этого количества округов было недостаточно для того, чтобы кардинально повлиять на результаты, к тому же голосование бойкотировала оппозиция.

До сих пор не решена ситуация с местными выборами в столице Белграде, где "Сербия против насилия" рассчитывала на победу, а после объявления результатов в пользу партии власти начала протесты. Сейчас они приостановлены, но оппозиция обещает возобновить их после Рождества, которое в Сербии празднуют 7 января.

Республиканская избирательная комиссия Сербии ранее отвергла требование отменить результаты выборов и назначить новое голосование, утверждая, что не имеет таких полномочий. Тем не менее, если в горсовете Белграда не будет сформировано большинство, повторные выборы будут объявлены автоматически.

Сербские и российские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ".