Зеленський обговорив з президентом Фінляндії військову допомогу та безпеку

Президент Володимир Зеленський 30 січня провів телефонну розмову з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це, як пише "Європейська правда", обоє повідомили у Twitter (X).

Зеленський написав, що подякував президенту Фінляндії за особистий внесок у підтримку його країною України, висловивши сподівання на співпрацю з його наступником.

"Це і два десятки оборонних пакетів, і потужний голос Фінляндії за євроатлантичну інтеграцію України та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня", – перерахував він.

Крім того, сторони обговорили ситуацію на полі бою, поточні безпекові виклики та підготовку до глобального "саміту миру" у Швейцарії, додав Зеленський.

Нііністьо своєю чергою наголосив, що підтримка України Фінляндією "залишається сильною і рішучою".

Як відомо, 11 лютого фіни обиратимуть у другому турі виборів нового президента. Фаворитом, згідно з опитуваннями, є колишній прем'єр і голова МЗС Фінляндії Александр Стубб.

Детальніше читайте у статті: Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.