Зеленский обсудил с президентом Финляндии военную помощь и безопасность

Президент Владимир Зеленский 30 января провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинистьо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", оба сообщили в Twitter (X).

Зеленский написал, что поблагодарил президента Финляндии за личный вклад в поддержку его страной Украины, выразив надежду на сотрудничество с его преемником.

"Это и два десятка оборонных пакетов, и мощный голос Финляндии за евроатлантическую интеграцию Украины и за консолидацию международной поддержки, в частности среди стран Глобального Юга", – перечислил он.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на поле боя, текущие вызовы безопасности и подготовку к глобальному "саммиту мира" в Швейцарии, добавил Зеленский.

Ниинистьо в свою очередь подчеркнул, что поддержка Украины Финляндией "остается сильной и решительной".

Как известно, 11 февраля финны будут выбирать во втором туре выборов нового президента. Фаворитом, согласно опросам, является бывший премьер и глава МИД Финляндии Александр Стубб.

Подробнее читайте в статье: Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии.