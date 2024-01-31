Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву латвійської прем’єрки наводить Delfi.

Два тижні тому, говорячи про можливу затримку із запровадженням заборони на імпорт зерна, Сіліня сказала, що це найкраще зробити спільним рішенням на рівні ЄС, а одностороння заборона не буде мати сенсу, тому що російське зерно все одно може потрапляти в Латвію через інші країни ЄС.

Цього тижня коаліція ухвалила рішення заборонити імпорт російського та білоруського зерна в Латвію. У лютому планується підготувати відповідний законопроєкт і затвердити його в парламенті.

Відповідаючи на запитання, що змусило уряд змінити рішення, Сіліня сказала, що це приклад для інших країн ЄС, і, як і у випадку із забороною на російський газ, можливо, вони захочуть приєднатися до Латвії в цьому питанні.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що більш дієвою була б єдина думка ЄС, але цим прикладом ми демонструємо нашу волю. Це підтвердження нашої політичної волі", – сказала вона.

Коментуючи переговори з цього питання, прем'єрка зазначила, що наразі ведеться пошук підтримки, однак імпорт зерна – це рішення кожної країни.

Щойно в Латвії ця норма набуде чинності, вона проінформує про це інші країни Балтії і, можливо, підготує заклик до інших країн наслідувати її приклад, сказала Сіліня.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна.