У Латвії не бачать сенсу самостійно вводити заборону імпорту зерна з РФ

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня вважає, що для Риги немає сенсу самотужки забороняти імпорт зерна з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

В інтерв'ю телеканалу TV3 прем'єрка заявила, що рішення про заборону імпорту зерна з РФ, ухвалене лише Латвією, стане "забороною на папері", а не в реальності, оскільки зерно з Росії до ЄС та до самої Латвії надходитиме іншими шляхами.

За її словами, Латвія – це перша країна, яка "зайнялася питанням зерна" на рівні ЄС та має намір й надалі роз'яснювати необхідність заборони на імпорт цієї продукції з РФ.

Сіліня зазначила, що позиція Риги отримала підтримку з боку країн Балтії, але потрібно домовлятися з Євросоюзом загалом.

Вона додала, що заяви з Вільнюса про те, що саме Латвія є великою проблемою в ситуації з імпортом зерна з РФ, покликані відвернути увагу від дій самої Литви.

"У їхніх портах відбувається досить велика перевалка", – сказала прем'єрка, додавши, що в Литві це питання не порушують.

Раніше повідомляли, що Сейм Латвії розгляне пропозицію про заборону імпорту в країну зерна з Росії та Білорусі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначав, що питання вже неодноразово обговорювалося на рівні ЄС. Він вважає за краще ухвалювати рішення одразу на європейському рівні, тому що якщо це буде рішення лише Латвії чи балтійських держав, Росія все одно знайде способи продати своє зерно на європейський ринок.

Крім того, міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення у ЄС заборони імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції.

У Литві назвали великою проблемою транзит зерна з РФ через Латвію.