Президент Латвії підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс виступає за впровадження односторонньої заборони на імпорт російського зерна.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Я підтримую заборону імпорту російського зерна. Як з політичних, так і з економічних причин", – сказав латвійський президент.

Він зазначив, що імпорт зерна є підтримкою "російської військової машини", а також впливає на латвійське сільське господарство.

Крім того, за словами Рінкевичса, зерно, яке називається російським, може бути вкрадене з окупованих українських територій. До того ж зерно використовується і як зброя в гібридній війні.

Раніше прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що країні немає сенсу самостійно запроваджувати заходи проти імпорту зерна з Росії, оскільки обмеження, ухвалені в односторонньому порядку, не досягнуть мети.

Раніше повідомляли, що Сейм Латвії розгляне пропозицію про заборону імпорту в країну зерна з Росії та Білорусі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначав, що питання вже неодноразово обговорювалося на рівні ЄС. Він вважає за краще ухвалювати рішення одразу на європейському рівні, тому що якщо це буде рішення лише Латвії чи балтійських держав, Росія все одно знайде способи продати своє зерно на європейський ринок.

Крім того, міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення у ЄС заборони імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції.