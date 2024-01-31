Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", заявление латвийского премьера приводит Delfi.

Две недели назад, говоря о возможной задержке с введением запрета на импорт зерна, Силиня сказала, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

На этой неделе коалиция приняла решение запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию. В феврале планируется подготовить соответствующий законопроект и утвердить его в парламенте.

Отвечая на вопрос, что заставило правительство изменить решение, Силиня сказала, что это пример для других стран ЕС, и, как и в случае с запретом на российский газ, возможно, они захотят присоединиться к Латвии в этом вопросе.

"Мы по-прежнему считаем, что более действенным было бы единое мнение ЕС, но этим примером мы демонстрируем нашу волю. Это подтверждение нашей политической воли", – сказала она.

Комментируя переговоры по этому вопросу, премьер отметила, что сейчас ведется поиск поддержки, однако импорт зерна – это решение каждой страны.

Как только в Латвии эта норма вступит в силу, Рига проинформирует об этом другие страны Балтии и, возможно, подготовит призыв к другим странам последовать ее примеру, сказала Силиня.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.