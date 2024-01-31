Міністр фінансів США: Бездіяльність Конгресу "подарує перемогу" Путіну

Міністр фінансів США Джанет Єллен планує закликати Конгрес "діяти швидко" для надання додаткової підтримки Україні і попередить, що бездіяльність "подарує перемогу" президенту Росії Владіміру Путіну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Fox News з посиланням на текст виступу Єллен на зустрічі з віцепрезидентами Єврокомісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом.

"Європа була ключовим партнером у зусиллях, спрямованих на те, щоб змусити Росію платити все більше і більше, запровадивши численні пакети санкцій, встановивши новий верхній ліміт цін на нафту, а також посилюючи боротьбу з ухилянням від санкцій", – заявила вона.

"В Україні наша фінансова підтримка нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою. Вона допомагає підтримувати військові зусилля України. Простіше кажучи, ми не можемо дозволити, щоб в України закінчилися гроші раніше, ніж у неї закінчаться боєприпаси", – додала вона.

Наразі адміністрація Байдена просить Конгрес надати Україні додаткову бюджетну підтримку у розмірі 11,8 мільярдів доларів.

Очікується, що в середу Єллен закликатиме Конгрес "діяти швидко, щоб надати підтримку Україні, в тому числі через пряму бюджетну допомогу".

"Бездіяльність принесе перемогу президенту Путіну і матиме немислимі наслідки не лише для України, але й для нашої колективної безпеки", – стверджує Єллен.

За її словами, ця підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Як повідомлялося, у Білому домі сподіваються, що Сполучені Штати повернуть собі лідерство в питанні підтримки України в її захисті від агресії РФ.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вже вплинула на поле бою.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.