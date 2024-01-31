Министр финансов США: Бездействие Конгресса "подарит победу" Путину

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует призвать Конгресс "действовать быстро" для предоставления дополнительной поддержки Украине и предупредит, что бездействие "подарит победу" президенту России Владимиру Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Fox News со ссылкой на текст выступления Йеллен на встрече с вице-президентами Еврокомиссии Маргрет Вестагер и Валдисом Домбровскисом.

"Европа была ключевым партнером в усилиях, направленных на то, чтобы заставить Россию платить все больше и больше, введя многочисленные пакеты санкций, установив новый верхний лимит цен на нефть, а также усиливая борьбу с уклонением от санкций", – заявила она.

"В Украине наша финансовая поддержка неразрывно связана с успехом на поле боя. Она помогает поддерживать военные усилия Украины. Проще говоря, мы не можем позволить, чтобы у Украины закончились деньги раньше, чем у нее закончатся боеприпасы", – добавила она.

Сейчас администрация Байдена просит Конгресс предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку в размере 11,8 миллиардов долларов.

Ожидается, что в среду Йеллен будет призывать Конгресс "действовать быстро, чтобы оказать поддержку Украине, в том числе через прямую бюджетную помощь".

"Бездействие принесет победу президенту Путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", – утверждает Йеллен.

По ее словам, эта поддержка является "не благотворительностью", а "инвестицией" в национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

Как сообщалось, в Белом доме надеются, что Соединенные Штаты вернут себе лидерство в вопросе поддержки Украины в ее защите от агрессии РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом уже повлияла на поле боя.

Вместе с тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.