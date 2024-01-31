США вперше повідомили про знищення ракети хуситів класу "земля-повітря"

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) 31 січня повідомило про удар по позиціях повстанців-хуситів у Ємені, де, як стверджується, готувалась до запуску ракета класу "земля-повітря".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні CENTCOM ідеться, що американські сили "завдали удару і знищили готову до запуску ракету класу "земля-повітря" хуситів" після того, як визначили, що вона "становила безпосередню загрозу для американських літаків".

Центральне командування ЗС США не вказало тип літака, якому загрожувала небезпека, або точне місце удару, зазначивши лише, що він стався в "районах Ємену, контрольованих хуситами".

Це не перший удар США по позиціях хуситів. Вони вже здійснювали їх як в односторонньому порядку, так і спільно з Великою Британією та іншими союзниками.

Водночас попередні подібні акції були спрямовані на зменшення здатності хуситів атакувати судна в Червоному морі, а не на усунення загрози для авіації.

Хусити почали атакувати судна в Червоному морі в листопаді 2023 року нібито на підтримку палестинців у секторі Гази, де триває війна між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.