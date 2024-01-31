США впервые сообщили об уничтожении ракеты хуситов класса "земля-воздух"

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 31 января сообщило об ударе по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, где, как утверждается, готовилась к запуску ракета класса "земля-воздух".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении CENTCOM говорится, что американские силы "нанесли удар и уничтожили готовую к запуску ракету класса "земля-воздух" хуситов" после того, как определили, что она "представляла непосредственную угрозу для американских самолетов".

Центральное командование ВС США не указало тип самолета, которому угрожала опасность, или точное место удара, отметив лишь, что он произошел в "районах Йемена, контролируемых хуситами".

Это не первый удар США по позициям хуситов. Они уже осуществляли их как в одностороннем порядке, так и совместно с Великобританией и другими союзниками.

В то же время предыдущие подобные акции были направлены на уменьшение способности хуситов атаковать суда в Красном море, а не на устранение угрозы для авиации.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море в ноябре 2023 года якобы в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идет война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.