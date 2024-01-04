Лавина на севере Финляндии: сына погибшей женщины также нашли мертвым

12-летнего мальчика, который попал в лавину вместе с матерью во время катания на лыжах в Лапландии, также нашли мертвым.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Гибель ребенка подтвердил журналистам его отец.

Спасатели изначально называли минимальными шансы, что ребенка удастся спасти.

Поиски с участием спасателей, полиции и пограничников продолжались более суток в условиях полярной ночи и 30-градусного мороза, из-за погодных условий операцию приостанавливали.

Семья была из городка на побережье Ботнического залива неподалеку от города Вааса и часто занималась активным отдыхом на природе.

Как сообщалось, несчастный случай произошел вечером во вторник. Женщина с 12-летним сыном катались на лыжах в горах Лапландии в районе Муонио, недалеко от шведской границы. Женщина позвонила спасателям около 14 часов и попросила помощи из-за резкого ухудшения погоды, а затем перестала выходить на связь.

Спасатели не смогли найти их по указанным координатам и привлекли полицию. Женщину нашли мертвой около 10 часов вечера.

Напомним, на этой неделе в Лапландию пришли экстремальные морозы. В Финляндии в ночь на среду местами фиксировали почти -38°C, а в Швеции столбик термометра опускался ниже -43°C.

Тем временем юго-запад Скандинавского полуострова накрыли сильные снегопады.