Politico: Співробітники штабу Байдена вимагають припинення вогню в Газі

Група співробітників передвиборчого штабу президента США Джо Байдена написали листа до глави Білого дому з вимогою домогтися довгострокового припинення вогню в Газі.

Текст листа наводить видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

У листі 17 співробітників передвиборчого штабу прямо закликали Байдена домогтися постійного припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС.

"Як ваші співробітники, ми вважаємо, що для вас є як моральним, так і електоральним обов'язком публічно закликати до припинення насильства. Співучасть у смерті понад 20 тисяч палестинців, 8 200 з яких – діти, просто не може бути виправдана", – йдеться в листі.

Анонімні співробітники також закликали президента припинити військову допомогу Ізраїлю і виступили за деескалацію в регіоні, включаючи звільнення заручників.

Представник кампанії сказав, що не може коментувати лист, але додав, що "коли йдеться про позицію президента Байдена, він був однозначним: Ізраїль має право і зобов'язаний захищати свій народ після теракту 7 жовтня".

"Він також знає, як важливо завоювати довіру кожної громади, саме тому він тісно і з гордістю співпрацює з лідерами єврейської, мусульманської та палестинської громад в Америці", – додав посадовець.

Це вже не перший подібний лист до Байдена. У грудні понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили президентську адміністрацію закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.