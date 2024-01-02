ЗМІ: Адміністрація Байдена підштовхнула Ізраїль до виведення частини військ з Гази

Адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на американського високопосадовця.

За його словами, бойові дії в цьому районі все ще тривають, і не схоже, що в південній частині Гази відбуваються якісь зміни.

Ізраїль напередодні заявив, що п'ять його військових бригад будуть виведені із сектора Гази цього тижня, але ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що бойові дії триватимуть місяцями.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, у грудні понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.