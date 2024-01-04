Politico: Сотрудники штаба Байдена требуют прекращения огня в Газе

Группа сотрудников предвыборного штаба президента США Джо Байдена написали письмо к главе Белого дома с требованием добиться долгосрочного прекращения огня в Газе.

Текст письма приводит издание Politico, сообщает "Европейская правда".

В письме 17 сотрудников предвыборного штаба прямо призвали Байдена добиться постоянного прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС.

"Как ваши сотрудники, мы считаем, что для вас является как моральным, так и электоральным долгом публично призвать к прекращению насилия. Соучастие в смерти более 20 тысяч палестинцев, 8 200 из которых – дети, просто не может быть оправдано", – говорится в письме.

Анонимные сотрудники также призвали президента прекратить военную помощь Израилю и выступили за деэскалацию в регионе, включая освобождение заложников.

Представитель кампании сказал, что не может комментировать письмо, но добавил, что "когда речь идет о позиции президента Байдена, он был однозначным: Израиль имеет право и обязан защищать свой народ после теракта 7 октября".

"Он также знает, как важно завоевать доверие каждой общины, поэтому он тесно и с гордостью сотрудничает с лидерами еврейской, мусульманской и палестинской общин в Америке", – добавил чиновник.

Это уже не первое подобное письмо к Байдену. В декабре более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили президентскую администрацию призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.