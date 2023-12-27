Пожежа в гостьовому будинку в Румунії: вже семеро загиблих

Кількість загиблих у результаті пожежі в гостьовому будинку в румунському повіті Прахова сягнула семи після того, як рятувальники витягли тіло одного з тих, хто вважався зниклим безвісти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунські рятувальники в середу вранці підтвердили, що тіло належить неповнолітньому – одному з вісьмох, яких шукали під завалами гостьового будинку після пожежі.

Наразі тривають пошуки ще однієї людини, яка вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, пожежа сталася вранці 26 грудня, у будинку на той час було 26 людей.

Вісімнадцять гостей встигли вчасно вибратися з будівлі, з них одна дитина і один дорослий з них отримали незначні опіки. Рятувальники вже підтвердили загибель семи, серед них двоє дітей. Ще одну вважають зниклою безвісти.

У процесі розслідування з’ясувалося, що згорілий будинок будувався і перший час використовувався без необхідних дозволів.

Також виявилось, що власник після перевірок у 2019-20 роках неодноразово отримував попередження щодо дотримання правил пожежної безпеки.