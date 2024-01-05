В Германии в результате пожара в больнице погибли четыре человека

В результате пожара в больнице в городе Ильцен, что в Нижней Саксонии, четыре человека погибли и многие другие пострадали.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло вечером в четверг на третьем этаже, огонь успел распространиться на несколько палат с пациентами. Многих людей спасатели эвакуировали по лестницам из-за сильной задымленности помещения.

Трое пациентов в результате пожара погибли на месте, четвертый человек умер впоследствии в больнице.

Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии, всего пострадавших от ожогов и ядовитого дыма – около двух десятков.

Быстрое вмешательство пожарных позволило сдержать огонь, но пострадавшее крыло здания больше не пригодно к использованию. Около 50 пациентов, которые там размещались, переведут в другие больницы.

Убытки в результате пожара превышают миллион евро.

Полиция начала расследование относительно причин пожара.

Напомним, в конце декабря в Румынии восемь человек погибли в результате пожара в гостевом доме.

В начале декабря во время пожара в больнице в окрестностях Рима погибли четыре человека.

В Румынии в 2020-21 годах произошло два трагических пожара в отделениях для пациентов с коронавирусом, в них погибли 14 человек.