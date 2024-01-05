Прем'єрка Литви пропонує почати широку дискусію щодо фінансування оборони

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте запросила лідерів партій, представників бізнесу та профспілок обговорити джерела фінансування оборони після того, як закінчиться дворічний термін дії податку на надприбутки банків.

Про це йдеться в листі Шимоніте до литовського Сейму, який наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Беручи до уваги, що зміни до податкового законодавства повинні бути прийняті щонайменше за шість місяців до набуття ними чинності, доцільно провести консультації з цих питань з якомога ширшим колом, щоб знайти можливий консенсус щодо того, які пропозиції можна було б подати до парламенту на весняній сесії, з метою забезпечення можливості планування оборонних ресурсів країни в 2025 році", – йдеться в листі литовської прем’єрки.

Шимоніте зазначає, що для створення сухопутної дивізії в збройних силах Литви знадобляться додаткові кошти.

Крім того, зміни в існуючій системі призову на військову службу вимагатимуть додаткового фінансування в розмірі близько 0,4-0,5% ВВП з 2025 року.

Наразі фінансування оборони збільшується за рахунок так званого податку солідарності – податку на надприбутки банків, надходження від якого спрямовуються на військову інфраструктуру.

"На зустрічі ми могли б обговорити шляхи забезпечення фінансування цих потреб після закінчення терміну дії тимчасового податку солідарності без додаткових запозичень", – пише прем'єрка у своєму листі.

Зустріч пропонується провести наприкінці січня.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.